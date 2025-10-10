Le malaise Bellingham enfle en Angleterre, Manchester United est à vendre

L’Angleterre sait faire sans Bellingham

L’Angleterre n’a fait qu’une bouchée de son voisin gallois, victoire nette et sans bavure, 3-0 et sans les stars laissées au placard ! En 20 minutes top chrono, les hommes de Thomas Tuchel ont plié la rencontre, «tueurs de dragons», s’amuse le Daily Express avec le surnom du Pays de Galles dans le texte. Pour ce match, Tuchel a laissé ses stars au repos. Harry Kane a notamment été ménagé alors que Bellingham a été laissé à la maison, lui qui revient tout juste d’une opération à l’épaule. « Qui a besoin de Jude ? », s’interroge le Daily Mail. Au pays, la presse se questionne sur la relation entre Tuchel et la star anglaise. « Malgré le fait que l’entraîneur allemand ait déclaré directement qu’il n’y avait aucun problème entre lui et Bellingham, il existe toujours un certain mystère autour du rôle du joueur avec l’Angleterre, de la façon dont il s’intègre avec ses coéquipiers en dehors du terrain et de la façon dont l’atmosphère au sein de l’équipe est totalement différente lorsqu’il n’est pas là », analyse un journaliste de Sky Sports. En tout cas, son remplaçant Morgan Rogers a confirmé la stratégie de l’Allemand qui s’avère payante, l’Angleterre est en grande forme et sera à surveiller lors de la Coupe du monde 2026 !

La vente de Manchester United, info ou intox ?

La presse anglaise évoque la possible vente de Manchester United ! Comme le relaye le Daily Mirror, la famille Glazer serait à la recherche de 6 milliards d’euros. Propriétaires du club depuis 2005, les Glazer font face à une contestation grandissante malgré l’entrée de Sir Jim Ratcliffe au capital à hauteur de 27,7 % en 2023. Les fans reprochent à la famille américaine de privilégier les bénéfices au détriment des ambitions sportives. Comme le relaye le tabloïd, ces derniers seraient prêts à vendre leurs parts. Une information qui de base vient de Turki Al-Sheikh, président de l’Autorité générale du divertissement d’Arabie saoudite et figure influente du sport mondial. Sur son compte X, ce dernier a laissé entendre que le club serait proche d’un accord de vente imminent. Mais comme le placarde le Manchester Evening News, ce n’est pas un Sheikh ! Turki AlèSHeikh a révélé que l’identité du mystérieux acheteur ne viendrait pas d’Arabie saoudite. Pour justifier cette somme mirobolante, les Glazer s’appuient sur une possible augmentation de la valeur du club à l’avenir. Cela prendrait en compte la valeur potentielle de United si le projet de construction d’un nouveau stade ultramoderne était mené à bien. Reste à savoir si cette information est vraie.

Michael Olise séduit la presse française

Ce soir, l’Equipe de France affronte l’Azerbaïdjan dans le cadre de la campagne de qualification pour la Coupe du monde. Un match qui semble a priori abordable sur le papier pour les hommes de Didier Deschamps. Ce sera l’occasion pour certains joueurs d’affirmer leur rôle au sein de la sélection, le journal L’Equipe fait un focus sur Michael Olise, le nouveau maestro des Bleus. « Il a l’élégance et la majesté du poste », écrit le journal. S’il n’est pas encore la star de l’équipe, il a tout pour. Poste offensif, jeu spectaculaire, régularité au très haut niveau, charisme… Olise a tout pour devenir une tête d’affiche de la nouvelle génération. Héritier d’une prestigieuse lignée bleue, le meneur du Bayern Munich s’impose comme un élément incontournable du dispositif de Didier Deschamps, il aura l’occasion d’asseoir un peu plus son statut ce soir face à l’Azerbaïdjan.