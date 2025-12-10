Michel Platini porte plainte contre d’anciens dirigeants de la FIFA

Définitivement relaxé en août dans l’affaire du paiement prétendument « déloyal » de deux millions de francs suisses, Michel Platini a décidé de passer à l’offensive. Selon Le Parisien, il a déposé fin novembre une plainte pour diffamation publique, visant trois anciens dirigeants de la FIFA ainsi qu’un membre d’une institution judiciaire suisse, pour des propos tenus en 2015 et 2016 dans des interviews ou un communiqué. À l’époque, alors que le scandale éclate, Platini, président de l’UEFA depuis 2007, est rapidement présenté comme un présumé coupable. Il est suspendu, puis interdit d’activité pendant huit ans, une décision qui, combinée à l’éviction de Sepp Blatter, ouvre la voie à l’élection de Gianni Infantino.

Dix ans plus tard, malgré ses relaxes successives en 2022, 2025, puis la décision du ministère public suisse de renoncer à tout recours, Platini n’a rien oublié. Sa vie professionnelle bouleversée et sa probité mise en cause, il dit aujourd’hui vouloir rendre les coups. « Je suis en colère contre ceux qui m’ont fait du mal. Je lutterai contre l’injustice. Maintenant, la contre-attaque va commencer », confiait-il en octobre à La Gazzetta dello Sport. En utilisant le nouveau délai légal ouvert après sa relaxe définitive, l’ancien numéro 10 a décidé d’agir, au point que, selon un proche cité par le quotidien français, « le dépôt de cette plainte pourrait être le début d’une contre-offensive judiciaire ».