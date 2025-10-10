Menu Rechercher
Djibril Cissé s’en prend à Mathieu Valbuena

Djibril Cissé @Maxppp

Hier, Mathieu Valbuena a accepté de reparler de la fameuse affaire de la sextape avec Karim Benzema. Cependant, les propos de l’ancien milieu de terrain des Bleus ont fait réagir l’une des victimes collatérales de cette affaire, un certain Djibril Cissé.

Djibril Cisse
@RMCsport Et de m avoir mis dans ta merde pendant des années tu regrettes pas????
Parceque moi j ai pas oublié
Voir sur X

«Et de m’avoir mis dans ta merde pendant des années, tu regrettes pas ? Parce que moi, je n’ai pas oublié», a-t-il posté sur son compte X, en réponse à l’entretien accordé par Valbuena à RMC Sport. Pour rappel, Cissé et trois autres personnes avaient été placées en garde à vue entre le 13 et le 20 octobre 2015, avant que l’ancien buteur d’Auxerre ne soit libéré et dédouané par Valbuena.

