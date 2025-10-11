Les ultras du SM Caen perturbent le derby contre l’Avant Garde en Coupe de France

Vendredi soir, l’entrée en lice du Stade Malherbe de Caen en Coupe de France a failli mal tourner, non seulement sur le terrain mais également en tribunes. Si le club de National s’est imposé 2-1 dans un derby très disputé face à l’AG Caen (R1) et a validé sa qualification, la rencontre a été fortement perturbée par les ultras du Malherbe Normandy Kop (MNK), en colère contre le prix des places. Dès la 15e minute, des fumigènes ont été allumés, suivis d’un feu d’artifice et d’une banderole ironique : « 20 euros la place, repas compris ? », entraînant une première interruption.

En seconde période, une nouvelle banderole a été déployée : « AG Caen : la passion ne s’achète pas », provoquant une seconde interruption du match. Les joueurs ont brièvement quitté le terrain, et le speaker a menacé d’un arrêt définitif en cas de nouvel incident. Finalement, après quelques minutes, la rencontre a repris et s’est déroulée sans autre incident majeur. Sur le terrain, le SM Caen va devoir faire mieux pour espérer passer le prochain tour de la Coupe de France.