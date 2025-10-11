Samuel Umtiti dévoile où il se voit dans le futur
En marge de la victoire de l’équipe de France contre l’Azerbaïdjan (3-0) dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde 2026, la FFF a rendu hommage à Samuel Umtiti au Parc des Princes. Le défenseur, âgé de 31 ans, avait annoncé sa retraite sportive le 15 septembre dernier, mettant un terme à une carrière marquée notamment par son but décisif en demi-finale du Mondial 2018 face à la Belgique.
Interrogé par TF1, Umtiti a expliqué que sa décision était mûrement réfléchie : « Ma décision, ça fait un an et demi qu’elle est prise ». S’il assure avoir tourné la page, il n’envisage pas de s’éloigner du football pour autant. « Entraîneur, j’y pense beaucoup, transmettre… J’ai envie d’avoir des responsabilités, mais j’ai besoin de me former. Être un joueur ne fera pas de toi un bon entraîneur », a-t-il annoncé. L’ancien international (31 sélections, 4 buts) espère entamer prochainement sa reconversion : « J’espère être sur les bancs d’ici quelques années ».
