EdF : Khéphren Thuram a fait son choix entre Mbappé et Thauvin

La France a poursuivi sa série parfaite dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 en s’imposant (3-0) face à l’Azerbaïdjan au Parc des Princes. Kylian Mbappé a ouvert le score, tandis que Florian Thauvin, entré en fin de match, a inscrit un superbe deuxième but qui a assuré le break. Les Bleus ont ainsi confirmé leur maîtrise du groupe et leur domination collective, avec une équipe bien organisée et plusieurs joueurs en réussite individuelle.

En zone mixte, Khéphren Thuram a tenu à saluer les réalisations de ses coéquipiers : « Kylian a mis un très beau but quand même, mais l’histoire de Thauvin est belle. Les deux buts sont magnifiques. On est très heureux pour Florian. On sait que c’est un grand joueur. C’est un exemple à suivre : il travaille beaucoup au quotidien. Je ne suis pas surpris de le voir à ce niveau-là. »