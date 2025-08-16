Lens-OL : les compositions officielles

Après la victoire de Rennes face à l’OM (1-0) en ouverture de la Ligue 1, la première journée se poursuit avec Lens qui accueille l’Olympique Lyonnais (coup d’envoi 17h00, un match à suivre sur FM). Pour ses débuts avec les Nordistes, Pierre Sage est servi puisqu’il retrouve son Olympique Lyonnais, toujours coaché par Paulo Fonseca, mais qui vient de traverser un été agité.

Privé de Gradit (suspendu) ou encore Chavez en phase de reprise, Pierre Sage lance ses recrues Baidoo et Udol en défense avec Sarr dans un 3-4-3. Risser garde le but. Au milieu, le capitaine Thomasson est épaulé par Diouf alors que Machado et Aguilar vont animer les côtés. Devant, Guilavogui est soutenu par Saïd et le jeune Rayan Fofana. Côté Fonseca, un seul nouvel arrivant est titulaire avec Morton dans l’entrejeu aux côtés de Tessmann. Kluivert, Karavec, Sulc ou encore Moreira sont tous sur le banc. Descamps débute devant les filets avec Kumbedi, Mata, Niakhaté et Abner devant lui. Devant, Mikautadze est épaulé par Malick Fofana, Maitland-Niles et Tolisso.

Les compositions officielles :

RC Lens : Risser - Baidoo, Sarr, Udol - Aguilar, Thomasson, Diouf, Machado - Saïd, Guilavogui, R. Fofana.

OL : Descamps - Kumbedi, Mata, Niakhaté, Abner - Tessmann, Morton - Maitland-Niles, Tolisso, M. Fofana - Mikautadze

