Samir Nasri veut entraîner l’OM

A l’occasion de la sortie de son documentaire qui sera diffusé sur Canal+, Samir Nasri a fait la tournée des médias. Et sur les antennes de RMC, l’ancien joueur de l’OM est revenu sur son passage dans son club formateur avant de faire une confidence. Il rêve de devenir entraîneur et de prendre la tête de l’équipe un jour.

La suite après cette publicité

«J’ai kiffé ma carrière, car le foot représente un peu tout dans ma vie. J’ai réussi à en faire mon métier. Performer à Marseille, dans le club de ma ville, ça a été une grande réussite. Quand tu es né à Marseille, ça te suit toute ta vie. Et réussir à jouer au Vélodrome, ça a été une réussite. (…) Si je me verrais bosser à l’OM ? Mon rêve absolu, ça serait d’être sur le banc de l’OM, oui. Mais je sais aussi que peut-être que j’aurai une calvitie et je vais perdre des cheveux, car l’engouement et la pression, c’est beaucoup à Marseille. C’est Marseille, c’est sexy. Dans le positif ou le négatif, c’est toujours comme ça. Je pense qu’à l’OM, si tu n’as pas un entraîneur volcanique, il ne sera pas accepté par les supporters. Les entraîneurs qui ont eu du succès ces dernières années, c’est Marcelo Bielsa, De Zerbi et Tudor. C’est pareil.»