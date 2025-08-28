César Azpilicueta va finalement signer au Séville FC !

Libre de tout contrat après deux ans passés à l’Atlético de Madrid, César Azpilicueta était annoncé du côté de l’Olympique Lyonnais au cours des dernières heures. Oui mais voilà, selon les dernières informations de la presse espagnole, le latéral de 36 ans devrait finalement poser ses valises en Andalousie.

D’après El Partidazo de COPE, l’ancien joueur de Chelsea et de l’OM s’apprête à signer avec le Séville FC. Ce dernier est même attendu ce vendredi à Séville pour passer la traditionnelle visite médicale. Un gros coup dur pour l’OL…