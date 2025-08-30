Menu Rechercher
Commenter
Exclu FM Liga

Baptista Mendy se dirige vers Séville

Par Santi Aouna - Hanif Ben Berkane
1 min.
Batista Mendy sous les couleurs de Trabzonspor. @Maxppp

Ce sont les histoires rocambolesques d’une fin de mercato. Après un été animé, Batista Mendy était toujours en quête d’un club. Formé au FC Nantes puis passé par le SCO Angers, le milieu défensif de 25 ans avait vu son transfert à l’Espanyol Barcelone capoter au dernier moment. Une opportunité de marché pour Séville qui étudiait le profil.

La suite après cette publicité

Le club andalou cherchait en effet un renfort pour solidifier son milieu de terrain et avait coché deux noms. Le premier était Amir Richardson de la Fiorentina, comme nous vous le révélions, avec des discussions déjà bien avancées vendredi soir. Parallèlement, Séville échangeait aussi avec Batista Mendy et devait trancher. Finalement, un accord a été trouvé avec Mendy ce samedi, ce qui a fait, par effet domino, capoter le deal Richardson. Les aléas du mercato.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Séville
Batista Mendy

En savoir plus sur

Liga Liga
Séville Logo FC Séville
Batista Mendy Batista Mendy
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier