Baptista Mendy se dirige vers Séville

Ce sont les histoires rocambolesques d’une fin de mercato. Après un été animé, Batista Mendy était toujours en quête d’un club. Formé au FC Nantes puis passé par le SCO Angers, le milieu défensif de 25 ans avait vu son transfert à l’Espanyol Barcelone capoter au dernier moment. Une opportunité de marché pour Séville qui étudiait le profil.

Le club andalou cherchait en effet un renfort pour solidifier son milieu de terrain et avait coché deux noms. Le premier était Amir Richardson de la Fiorentina, comme nous vous le révélions, avec des discussions déjà bien avancées vendredi soir. Parallèlement, Séville échangeait aussi avec Batista Mendy et devait trancher. Finalement, un accord a été trouvé avec Mendy ce samedi, ce qui a fait, par effet domino, capoter le deal Richardson. Les aléas du mercato.