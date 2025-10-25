Liga : Villarreal dompte Valence

Il y avait aussi du football espagnol ce samedi soir avec la suite de la 10e journée de Liga. Sur la pelouse de Valence, Villarreal a réussi à obtenir une précieuse victoire qui permet aux coéquipiers de Pape Gueye de grimper à la troisième place du classement.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 3 Villarreal 20 10 +8 6 2 2 18 10 15 Valence 9 10 -6 2 3 5 10 16

Juste avant la pause, Moreno a transformé un penalty (45e) qui a permis à Villarreal de prendre l’avantage. Ensuite, au retour des vestiaires, Comesana a réussi à faire le break pour sceller la victoire des siens. Une victoire qui confirme le bon début de saison des hommes de Marcelino.