Liga
Liga : Villarreal dompte Valence
@Maxppp
Il y avait aussi du football espagnol ce samedi soir avec la suite de la 10e journée de Liga. Sur la pelouse de Valence, Villarreal a réussi à obtenir une précieuse victoire qui permet aux coéquipiers de Pape Gueye de grimper à la troisième place du classement.
Classement live
Juste avant la pause, Moreno a transformé un penalty (45e) qui a permis à Villarreal de prendre l’avantage. Ensuite, au retour des vestiaires, Comesana a réussi à faire le break pour sceller la victoire des siens. Une victoire qui confirme le bon début de saison des hommes de Marcelino.
