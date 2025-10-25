Menu Rechercher
Commenter
Liga

Liga : Villarreal dompte Valence

Par Hanif Ben Berkane
Thomas Partey à Villarreal @Maxppp
Valence 0-2 Villarreal

Il y avait aussi du football espagnol ce samedi soir avec la suite de la 10e journée de Liga. Sur la pelouse de Valence, Villarreal a réussi à obtenir une précieuse victoire qui permet aux coéquipiers de Pape Gueye de grimper à la troisième place du classement.

La suite après cette publicité

Classement live

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
3 Logo Villarreal Villarreal 20 10 +8 6 2 2 18 10
15 Logo Valence Valence 9 10 -6 2 3 5 10 16

Juste avant la pause, Moreno a transformé un penalty (45e) qui a permis à Villarreal de prendre l’avantage. Ensuite, au retour des vestiaires, Comesana a réussi à faire le break pour sceller la victoire des siens. Une victoire qui confirme le bon début de saison des hommes de Marcelino.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga

En savoir plus sur

Liga Liga
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier