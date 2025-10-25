Real Madrid : Florentino Pérez est au cœur d’une énorme guerre interne !

Impérial sur le plan sportif, le Real Madrid traverse, pourtant, l’une des crises internes les plus sérieuses de son histoire récente. En effet, selon les dernières informations de Mundo Deportivo, une véritable guerre civile oppose actuellement deux camps au sein de la direction du club madrilène : d’un côté, Florentino Pérez et son proche collaborateur Anas Laghrari ; de l’autre, le conseil d’administration, emmené par le directeur général José Ángel Sánchez et le frère du président, Enrique Pérez. Comme indiqué par le média espagnol, ces deux clans sont, aujourd’hui, en désaccord quant au futur modèle du club merengue.

Deux clans se déchirent

En effet, si le club fonctionne, pour l’heure, sous le modèle traditionnel de « club de socios », propriété collective de ses membres, à l’image du FC Barcelone ou de l’Athletic Bilbao, Florentino Pérez, l’actuel boss de la Casa Blanca, souhaiterait lui transformer cette organisation en une société anonyme sportive (SAD). Un statut plus proche d’une entreprise privée et qui modifierait considérablement la gouvernance du club puisque le projet proposé consisterait à attribuer 51 % du capital à la Fondation Real Madrid et 49 % aux socios.

Désirée, cette réforme ne fait toutefois clairement pas l’unanimité, notamment du côté des partisans du statu quo, menés par José Ángel Sánchez, qui s’accrochent à l’idée d’un club appartenant à ses membres. Bien décidés à préserver l’identité et l’histoire du Real Madrid, ces derniers craignent, en effet, une privatisation progressive du club, qui plus est après la Loi espagnole du sport de 2022. Pour rappel, celle-ci permet aussi bien aux clubs qu’aux sociétés anonymes sportives de participer aux compétitions professionnelles. Une évolution confortant les ambitions de Florentino Pérez, soucieux, selon ses proches, de renforcer la stabilité économique du club face à un football mondial de plus en plus dominé par des investisseurs privés.

Un tournant historique pour le Real Madrid ?

Plus que les arguments stratégiques et économiques, une lutte de pouvoir se joue également au sein de la Maison Blanche. Alors que le Real Madrid a déjà créé plusieurs sociétés annexes, notamment pour l’exploitation du nouveau Santiago Bernabéu, en collaboration avec la société américaine Legends International, certains dirigeants redoutent que la transformation du club en SAD concentre encore davantage de contrôle entre les mains du président, au détriment des socios. Un point évidemment rejeté par Florentino Pérez, estimant cette révolution nécessaire pour maintenir la compétitivité financière du Real Madrid à long terme.

Alors que la tension monte en interne et que plusieurs observateurs redoutent que cette crise institutionnelle n’affecte tôt ou tard la stabilité sportive du club, Mundo Deportivo précise que la proposition n’a pas encore été soumise à l’Assemblée générale du club, mais que les discussions internes seraient devenues explosives, au point de fracturer la direction en deux camps irréconciliables. Et pour cause. Si le Real Madrid venait à changer de modèle, ce tournant marquerait un changement majeur dans l’histoire des Merengues, eux qui ont, jusqu’à présent, défendu une certaine démocratie où chaque membre peut voter pour élire le président et participer aux grandes décisions. Affaire à suivre…