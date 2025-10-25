Le Barça sort du silence pour Lamine Yamal !

Le FC Barcelone n’avait pas encore commenté les déclarations de Lamine Yamal sur le Real Madrid jeudi soir. «Oui, ils volent, ils se plaignent tout le temps…» avait déclaré la star en comparant la Casa Blanca à l’équipe de de Kings League Porcinos du streameur Ibai Llanos.

Marcus Sorg s’est présenté en conférence de presse à la veille du Clasico (dimanche, 16h15). L’adjoint d’Hansi Flick, qui sera suspendu pour la rencontre, a rapidement balayé la polémique en affirmant que le champion d’Europe «était un top joueur». «Je pense que ce sera motivant pour lui. J’espère qu’il fera un grand match.»