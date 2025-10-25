Liga
Liga : l’Espanyol Barcelone s’offre Elche
@Maxppp
Suite de la 10e journée de Liga ce samedi après-midi avec l’affiche entre l’Espanyol Barcelone et Elche. En très grande forme depuis le début de saison, le club catalan a confirmé sur sa très belle lancée en s’imposant sur la plus petite des marges (1-0).
La suite après cette publicité
Classement live
C’est Romero qui a inscrit l’unique but de la rencontre au retour des vestiaires. Grace à cette réalisation, l’Espanyol prend la 3e place du classement, en attendant les autres rencontres de cette 10e journée.
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer