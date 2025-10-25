Liga : l’Espanyol Barcelone s’offre Elche

Suite de la 10e journée de Liga ce samedi après-midi avec l’affiche entre l’Espanyol Barcelone et Elche. En très grande forme depuis le début de saison, le club catalan a confirmé sur sa très belle lancée en s’imposant sur la plus petite des marges (1-0).

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 3 Espanyol 18 10 +3 5 3 2 14 11 8 Elche 14 10 +1 3 5 2 11 10

C’est Romero qui a inscrit l’unique but de la rencontre au retour des vestiaires. Grace à cette réalisation, l’Espanyol prend la 3e place du classement, en attendant les autres rencontres de cette 10e journée.