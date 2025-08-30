Le Maroc remporte le CHAN après une finale folle !

Le Maroc continue d’écrire son histoire sur le continent et de confirmer son impressionnante domination. Depuis quelques mois, les Lions de l’Atlas obtiennent des résultats dingues sur le continent avec donc une victoire à la CAN de la catégorie U17, U23, futsal, futsal (F), et des deuxièmes places lors de la CAN U20 et la CAN féminine (plus une 3e place aux Jeux Olympiques). Depuis quelques semaines, le CHAN a débuté et le Maroc avait l’intention de faire un résultat.

L’équipe locale, entraînée par Tarek Sektioui, jouait justement la finale de la compétition ce samedi. Après avoir éliminé le favori et tenant du titre le Sénégal, le Maroc devait se méfier de la surprise Madagascar. Et dans un match fou avec des buts venus d’ailleurs, le Maroc s’est imposé grâce à un doublé d’Oussama Lamlioui (3-2). L’attaquant du RS Berkane a notamment donné la victoire en marquant du milieu de terrain d’une reprise folle. Le Maroc remporte encore un sacre continental et confirme son excellent travail. Les A de Walid Regragui auront encore plus de pression dans 4 mois…