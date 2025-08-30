Menu Rechercher
Commenter 44
CAN

Le Maroc remporte le CHAN après une finale folle !

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Le Maroc remporte le CHAN @Maxppp

Le Maroc continue d’écrire son histoire sur le continent et de confirmer son impressionnante domination. Depuis quelques mois, les Lions de l’Atlas obtiennent des résultats dingues sur le continent avec donc une victoire à la CAN de la catégorie U17, U23, futsal, futsal (F), et des deuxièmes places lors de la CAN U20 et la CAN féminine (plus une 3e place aux Jeux Olympiques). Depuis quelques semaines, le CHAN a débuté et le Maroc avait l’intention de faire un résultat.

La suite après cette publicité
🏆 Actu Foot Afrique
EN FINALE DU CHAN : LAMLIOUI, WOW ! 🇲🇦😱
Voir sur X

L’équipe locale, entraînée par Tarek Sektioui, jouait justement la finale de la compétition ce samedi. Après avoir éliminé le favori et tenant du titre le Sénégal, le Maroc devait se méfier de la surprise Madagascar. Et dans un match fou avec des buts venus d’ailleurs, le Maroc s’est imposé grâce à un doublé d’Oussama Lamlioui (3-2). L’attaquant du RS Berkane a notamment donné la victoire en marquant du milieu de terrain d’une reprise folle. Le Maroc remporte encore un sacre continental et confirme son excellent travail. Les A de Walid Regragui auront encore plus de pression dans 4 mois…

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (44)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

CAN
Maroc

En savoir plus sur

CAN Coupe d'Afrique des Nations
Maroc Flag Maroc
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier