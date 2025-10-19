Comment va faire l’Algérie sans Amine Gouiri à la CAN ?

Depuis 2023, Amine Gouiri a pris la décision de représenter l’Algérie au niveau international. Côté en France et doté d’un parcours XXL avec les Bleuets (31 sélections, 12 buts), le natif de Bourgoin-Jallieu a choisi de jouer avec les Fennecs. Un choix tardif pour certains mais l’arrivée du buteur, âgé de 23 ans à l’époque, avait de quoi laisser penser à un avenir radieux pour les Verts. Depuis, l’attaquant de l’OM prend ses marques. Considéré comme un titulaire par Vladimir Petkovic, Gouiri compte actuellement 6 buts en 19 sélections. Un rendement intéressant et qui permettait aux Verts d’affronter sereinement les prochaines échéances dans une année chargée avec la CAN puis la Coupe du monde.

Finalement, Amine Gouiri ne pourra pas être de la partie au Maroc. Déjà touché à l’épaule en Ligue 1 face à Lorient lors d’un duel avec Bamo Meïté, le joueur formé à l’OL est sorti sur civière mardi dernier face à l’Ouganda avec les Fennecs. Encore blessé à cette même épaule, Gouiri a pris une mesure draconienne : se faire opérer pour enfin mettre ce pépin derrière lui. Une décision qui a des conséquences assez gênantes pour l’OM et surtout l’Algérie. Considéré comme l’une des menaces offensives algériennes, le numéro 9 phocéen va être absent trois mois et va rater la Coupe d’Afrique des Nations.

Baghdad Bounedjah devrait être titulaire au Maroc, d’autres pistes crédibles également étudiées

Avec ce coup dur, c’est le système offensif de l’Algérie qui prend forcément un coup. Utile dans sa capacité à créer du danger et à combiner techniquement avec ses coéquipiers, l’ancien Niçois va laisser un vide sur le front de l’attaque même si Mohamed Amoura a prouvé qu’il marquait plus avec les Fennecs. Chez certains observateurs du football algérien, cette décision de se faire opérer pour être opérationnel à la Coupe du monde trouve un écho intéressant comme chez Yanni Abdelli, journaliste pour La Gazette du Fennec : «cette blessure est embêtante pour la CAN. Mais, je pense qu’il prend la bonne décision. Il y a des risques de rechute, il a raison de se faire opérer. Même si on perd un élément clé, c’est la meilleure solution pour ne pas compromettre la suite de sa carrière comme ce fut le cas pour Mourad Meghni à l’époque. Entre choisir la CAN et la Coupe du monde, je pense que tout le monde aurait fait le même choix. Il est encore jeune, il aura le temps de disputer d’autres CAN.»

Dès lors, Vladimir Petkovic va devoir trouver une solution viable pour remplacer l’attaquant de 25 ans. Et un nom semble évident : Baghdad Bounedjah. Héros de 2019, l’attaquant d’Al-Shamal, auteur de trois buts et quatre offrandes en six matches avec le club qatari cette saison, a parfois été critiqué ces dernières années lors des déceptions algériennes. Pour autant, l’attaquant de 33 ans, qui en aura 34 lors de la prochaine CAN, a montré qu’il savait toujours marquer des buts pour son pays. En septembre dernier, il a notamment été l’auteur d’un doublé très important face au Botswana dans les qualifications à la prochaine Coupe du monde (3-1). L’international algérien aux 80 sélections (34 buts) fait donc l’unanimité mais certains noms pourraient être en embuscade.

Comme nous l’explique Yanni Abdelli, certains jeunes joueurs pourraient avoir une carte à jouer pour figurer dans la liste de Petkovic en décembre prochain : «je pense que Bounedjah peut largement assurer encore sur cette CAN. Il est en forme et il a toujours répondu présent avec l’Algérie. Son profil peut nous être utile. Il y a de la qualité dans le vivier offensif de l’Algérie, il y a beaucoup de joueurs qui peuvent pouvoir y être. Redouane Berkane, appelé par Madjid Bouguerra, s’éclate au Qatar et peut-être une surprise. Il y a ce genre de joueurs qui peuvent prêter main forte. Néanmoins, les joueurs qui jouent la Coupe Arabe ne disputeront pas la CAN. C’est l’interrogation pour Berkane. Monsef Bakrar est également un profil observé.» L’une des autres solutions de Petkovic serait d’aligner Amoura en pointe. Une alternative qui pourrait brider l’attaquant de Wolfsburg, très performant à gauche, et permettre à Youcef Belaïli d’être encore titulaire avec les Fennecs. Bref, Vladimir Petkovic a beaucoup d’options malgré l’absence d’Amine Gouiri pour la CAN.