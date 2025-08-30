L’OL entre dans la danse pour William Bøving

Alors que le mercato estival est en passe de se refermer, l’Olympique Lyonnais s’active dans tous les sens, notamment pour renforcer son secteur offensif. Si Georges Mikautadze est sur le point de rejoindre Villarreal, les dirigeants lyonnais ont ciblé un nouveau profil, en la personne de William Bøving, actuellement sous les couleurs de Sturm Graz.

Selon nos dernières informations, Mayence a formulé deux offres au club autrichien. Deux propositions refusées. Les négociations se poursuivent. Dès lors, l’OL a décidé d’entrer dans la danse pour étudier la faisabilité de l’opération. Sous contrat jusqu’en juin 2026, l’attaquant de 22 ans sort d’une saison à 11 buts et 10 passes décisives en 42 matches toutes compétitions confondues.