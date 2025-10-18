Serie A : le Torino et Giovanni Simeone font chuter Naples

Coup d’arrêt pour Naples. Pour son premier match depuis le retour de la trêve, le champion d’Italie en titre a chuté face au Torino, 13e de Serie A (1-0). Trop peu dangereux en première période, et handicapés par Lorenzo Lucca rarement inspiré, les coéquipiers de Kevin De Bruyne ont subi la foudre à la demi-heure de jeu par un ancien du club : Giovanni Simeone.

Classement général Serie A # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Rome 15 6 +5 5 0 1 7 2 2 Naples 15 7 +5 5 0 2 12 7 3 Milan 13 6 +6 4 1 1 9 3 4 Inter Milan 12 6 +9 4 0 2 17 8 5 Juventus 12 6 +4 3 3 0 9 5 6 Atalanta 10 6 +6 2 4 0 11 5 7 Bologne 10 6 +4 3 1 2 9 5 8 Sassuolo 10 7 0 3 1 3 8 8 9 Côme 9 6 +2 2 3 1 7 5 10 Cremonese 9 6 -1 2 3 1 7 8 11 Cagliari 8 6 0 2 2 2 6 6 12 Udinese 8 6 -3 2 2 2 6 9 13 Torino 8 7 -7 2 2 3 6 13 14 Lazio 7 6 +3 2 1 3 10 7 15 Lecce 6 7 -5 1 3 3 5 10 16 Parme 5 6 -4 1 2 3 3 7 17 Hellas 4 7 -7 0 4 3 2 9 18 Fiorentina 3 6 -4 0 3 3 4 8 19 Pise 3 7 -7 0 3 4 3 10 20 Genoa 2 6 -6 0 2 4 3 9 Voir le classement complet

Billy Gilmour remettait d’abord en jeu l’Argentin en tentant d’intervenir, puis l’attaquant jouait le coup parfaitement. Il se présentait devant Milinkovic-Savic, envoyait valser Di Lorenzo, feinté sur son tacle complètement manqué, puis driblait le portier serbe pour conclure. Peu en réussite, Kevin De Bruyne n’aura pas trouvé de solutions aux problèmes de son équipe, insolubles ce soir. Dans les arrêts de jeu, Noa Lang avait cru égaliser après une frappe de Politano sur le poteau. Le Néerlandais avait même enlevé son maillot pour aller célébrer avec ses supporters, avant que le VAR ne refuse le but pour un hors-jeu. Naples reste deuxième mais pourrait être dépassé par l’AC Milan à l’issue de la journée. Le Torino est 13e.