Serie A

Serie A : le Torino et Giovanni Simeone font chuter Naples

Par Jordan Pardon
1 min.
kdb @Maxppp
Torino 1-0 Naples

Coup d’arrêt pour Naples. Pour son premier match depuis le retour de la trêve, le champion d’Italie en titre a chuté face au Torino, 13e de Serie A (1-0). Trop peu dangereux en première période, et handicapés par Lorenzo Lucca rarement inspiré, les coéquipiers de Kevin De Bruyne ont subi la foudre à la demi-heure de jeu par un ancien du club : Giovanni Simeone.

Classement général Serie A

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Rome Rome 15 6 +5 5 0 1 7 2
2 Logo Naples Naples 15 7 +5 5 0 2 12 7
3 Logo Milan Milan 13 6 +6 4 1 1 9 3
4 Logo Inter Milan Inter Milan 12 6 +9 4 0 2 17 8
5 Logo Juventus Juventus 12 6 +4 3 3 0 9 5
6 Logo Atalanta Atalanta 10 6 +6 2 4 0 11 5
7 Logo Bologne Bologne 10 6 +4 3 1 2 9 5
8 Logo Sassuolo Sassuolo 10 7 0 3 1 3 8 8
9 Logo Côme Côme 9 6 +2 2 3 1 7 5
10 Logo Cremonese Cremonese 9 6 -1 2 3 1 7 8
11 Logo Cagliari Cagliari 8 6 0 2 2 2 6 6
12 Logo Udinese Udinese 8 6 -3 2 2 2 6 9
13 Logo Torino Torino 8 7 -7 2 2 3 6 13
14 Logo Lazio Lazio 7 6 +3 2 1 3 10 7
15 Logo Lecce Lecce 6 7 -5 1 3 3 5 10
16 Logo Parme Parme 5 6 -4 1 2 3 3 7
17 Logo Hellas Hellas 4 7 -7 0 4 3 2 9
18 Logo Fiorentina Fiorentina 3 6 -4 0 3 3 4 8
19 Logo Pise Pise 3 7 -7 0 3 4 3 10
20 Logo Genoa Genoa 2 6 -6 0 2 4 3 9
Voir le classement complet

Billy Gilmour remettait d’abord en jeu l’Argentin en tentant d’intervenir, puis l’attaquant jouait le coup parfaitement. Il se présentait devant Milinkovic-Savic, envoyait valser Di Lorenzo, feinté sur son tacle complètement manqué, puis driblait le portier serbe pour conclure. Peu en réussite, Kevin De Bruyne n’aura pas trouvé de solutions aux problèmes de son équipe, insolubles ce soir. Dans les arrêts de jeu, Noa Lang avait cru égaliser après une frappe de Politano sur le poteau. Le Néerlandais avait même enlevé son maillot pour aller célébrer avec ses supporters, avant que le VAR ne refuse le but pour un hors-jeu. Naples reste deuxième mais pourrait être dépassé par l’AC Milan à l’issue de la journée. Le Torino est 13e.

Pub. le - MAJ le
