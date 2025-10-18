Inter : Lautaro avait signé à l’Atlético de Madrid…

Menu Rechercher
Joueur de l’Inter depuis 2018, Lautaro Martinez est devenu l’un des piliers de la formation nerazzurra. Devenu capitaine des Intéristes, l’Argentin affiche un bilan de 158 buts et 51 passes décisives en 342 matches, toutes compétitions confondues. Cependant, Martinez n’aurait jamais joué pour l’Inter si l’on en croit Piero Ausilio. Dans un entretien accordé au Corriere dello Sport, le directeur sportif intériste a révélé que le champion du monde 2022 avait signé à l’Atlético de Madrid, mais qu’il a tout fait capoter.

«Il avait déjà signé avec l’Atlético de Madrid. J’ai voyagé, au risque de revenir sans le joueur. Vous savez quelle honte j’aurais subie… Je me suis interposé en misant sur le fait que les clubs n’étaient pas encore parvenus à un accord. Mais nous avons aussi fait d’autres bonnes choses. Micki (Henrikh Mkhitaryan, ndlr) pour zéro euro, car la Roma ne voulait plus de lui».

