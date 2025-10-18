Nice : la séquence folle de Franck Haise dans le vestiaire après la victoire contre l’OL

Une victoire au caractère. Face à l’OL ce samedi soir (3-2), Nice est allé décrocher trois points en y mettant du coeur, et surtout, trois points qui feront du bien aux têtes après cinq matchs sans victoire. Chez Franck Haise, récemment prolongé jusqu’en 2029, le soulagement se lisait à sa voix. «J’ai adoré ce qu’on a fait», exultait le technicien niçois dans le vestiaire après le match.

Au micro de beIN Sports, il ajoutait : «des fois, il n’y a pas besoin de beaucoup de mots. Ça a été très dur, c’est pour ça que j’ai adoré ce qu’ils ont fait. Lyon a fait un très bon match, avec beaucoup de maîtrise, de qualité technique… Mais on a réussi à gagner. On marque trois jolis buts, et on réussit même sans attaquant axial de métier.» Sofiane Diop était lui aussi enthousiaste : «l’équipe a pris son envol, on est satisfait de ce match. On avait souligné l’abnégation et l’état d’esprit à Monaco. On l’a montré aujourd’hui. On peut parler d’un match référence. Lyon a quasiment fait le match qu’il fallait. On fait le match qu’il faut et on gagne. Sur ma performance individuelle, je ne m’attarderai pas trop, je suis plus heureux de voir les gars contents.»