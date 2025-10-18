Nice : l’ancien Lyonnais Melvin Bard climatise son ancien club

Opposé à l’OGC Nice dans le cadre de la 8e journée de Ligue 1, l’OL a rapidement craqué. Trouvé par Sofiane Diop, l’ancien Lyonnais Melvin Bard a, en effet, ouvert le score d’une reprise puissante au second poteau (5e). Pour rappel, Bard avait rejoint le centre de formation de l’OL en 2016 et quitté le Rhône en 2021 pour rejoindre Nice.

Le latéral gauche de 24 ans n’a d’ailleurs pas hésité à laisser éclater sa joie malgré son passé du côté de l’OL. Quelques minutes plus tard, Sulc a finalement égalisé mais Diop, profitant d’une intervention maladroite de Kluivert, a redonné l’avantage aux Aiglons.