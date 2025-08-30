Menu Rechercher
Rennes va prêter Ayanda Sishuba

Par Josué Cassé
1 min.
Ayanda Sishuba avec Lens face à MU @Maxppp

Nous vous le révélions ces dernières heures, le Stade Rennais va laisser filer Ayanda Sishuba. Le milieu offensif de 20 ans, arrivé cet été en provenance de Lens, va être prêté sans option d’achat à Montpellier.

Sébastien Denis
🚨#mercatoSRFC 🔴⚫️

✅le fantomatique Ayanda Sishuba 🇧🇪 sur le départ de Rennes

🎯quelques clubs intéressés dont Montpellier
Pour rappel, celui qui est lié aux Rouge et Noir jusqu’en juin 2029 n’est apparu qu’une seule fois en Ligue 1 avec la formation rennaise face… à Montpellier (4-0), le 2 mars dernier.

