Rennes va prêter Ayanda Sishuba
1 min.
@Maxppp
Nous vous le révélions ces dernières heures, le Stade Rennais va laisser filer Ayanda Sishuba. Le milieu offensif de 20 ans, arrivé cet été en provenance de Lens, va être prêté sans option d’achat à Montpellier.
Sébastien Denis @sebnonda – 29/08
🚨#mercatoSRFC 🔴⚫️Voir sur X
✅le fantomatique Ayanda Sishuba 🇧🇪 sur le départ de Rennes
🎯quelques clubs intéressés dont Montpellier
Pour rappel, celui qui est lié aux Rouge et Noir jusqu’en juin 2029 n’est apparu qu’une seule fois en Ligue 1 avec la formation rennaise face… à Montpellier (4-0), le 2 mars dernier.
