Tottenham est d’accord avec le PSG pour Randal Kolo Muani

Le feuilleton Randal Kolo Muani va prendre fin ce lundi. Et l’issue n’est clairement pas celle espérée, que ce soit pour le PSG ou pour le joueur. Ce dernier attendait désespérément un accord entre la Juventus Turin et le club francilien pour un transfert définitif. Qui n’est jamais venu. Pire, il a pu constater que le club turinois était en capacité de s’entendre avec le RB Leipzig pour un prêt avec option d’achat pour Lois Openda.

Résultat, il fallait vite trouver une porte de sortie, au cours d’une dernière journée qui s’annonçait folle. Une habitude pour le joueur, qui avait déjà dû attendre le dernier jour lors de son transfert de l’Eintracht Francfort au PSG il y a deux ans. Plusieurs clubs de Premier League se sont manifestés à nouveau, après avoir déjà abordé Kolo Muani au cours de l’été. Recalés à l’époque, ils étaient cette fois entendus avec plus d’attention.

Tottenham est sorti du lot

Et c’est Tottenham qui a su tirer son épingle du jeu pour convaincre le joueur. Un accord a été trouvé avec l’international français puis avec le club parisien. Qui n’obtiendra visiblement pas gain de cause. Car l’ambition des dirigeants était bien de sceller une obligation d’achat, ce qui a été longtemps l’un des points de désaccord avec la Juventus. Selon The Athletic, il n’y a aucune option ou obligation d’achat dans l’accord avec les Spurs, et il s’agirait d’un prêt sec d’une saison.

Selon RMC et L’Equipe par contre, le prêt est payant, à hauteur de 5 M€ et il existe une option d’achat, non obligatoire. Il faudra donc que Kolo Muani se montre sous son meilleur jour avec les Spurs pour envisager un potentiel futur transfert. Et la concurrence s’annonce relevé, avec Solanke, Richarlison, Tel, ou encore Odobert.