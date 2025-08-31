Ligue 1 : Rennes accroché par Angers malgré un but d’Estéban Lepaul

Une semaine après la déroute de Lorient (0-4) marquée par les expulsions de Mahdi Camara et Christopher Wooh, le Stade Rennais n’a pas été en mesure de se racheter face à Angers, ce dimanche après-midi (1-1). Cette fois, pas d’expulsion à déplorer côté breton, mais plutôt une incapacité à se montrer menaçant dans le dernier tiers. Dans le sillage de la nouvelle recrue Estéban Lepaul, les hommes d’Habib Beye avaient pourtant pris leur rencontre par le bon bout.

Classement live Ligue 1 McDonald's # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 9 3 +5 3 0 0 8 3 2 Lille 7 3 +7 2 1 0 11 4 3 Lyon 6 2 +4 2 0 0 4 0 4 Lens 6 3 +2 2 0 1 5 3 5 Monaco 6 3 +2 2 0 1 4 2 6 Strasbourg 6 3 +1 2 0 1 2 1 7 Toulouse 6 3 0 2 0 1 6 6 8 Angers 4 3 0 1 1 1 2 2 9 Rennes 4 3 -3 1 1 1 2 5 10 Marseille 3 2 +2 1 0 1 5 3 11 Nice 3 3 0 1 0 2 3 3 12 Nantes 3 3 -1 1 0 2 1 2 13 Le Havre 3 3 -2 1 0 2 3 5 14 Auxerre 3 3 -2 1 0 2 2 4 15 Lorient 3 3 -3 1 0 2 5 8 16 Brest 1 3 -4 0 1 2 4 8 17 Paris FC 1 3 -4 0 1 2 2 6 18 Metz 1 3 -4 0 1 2 0 4 Voir le classement complet

À peine trois jours après son départ d’Angers, l’attaquant de 25 ans était titulaire et il ne lui fallait que 20 minutes pour faire trembler les filets, dans son registre de pur attaquant de surface. Il se jetait sur un caviar de Merlin pour aller marquer son premier but sous ses nouvelles couleurs (21e, 0-1). Quelques minutes plus tôt, il avait déjà bénéficié d’une première cartouche, mais Koffi s’était interposé sur sa reprise de volée (19e), puis devant Frankowski.

Merlin a été le Rennais le plus dangereux du match

Sans outrageusement dominer les débats, les Rennais maîtrisaient leur première période face à des Angevins inoffensifs, et à court d’idées. Habib Beye confiait même à la pause son envie «d’appuyer»… mais ce vent d’enthousiasme allait vite retomber une fois la reprise de la seconde période. Lancé intelligemment sur le côté droit par Arcus, Belkhdim adressait un centre au cordeau pour le tout jeune Prosper Peter, titularisé pour la première fois de sa carrière en Ligue 1. Ce dernier coupait de la tête au premier poteau devant Rouault, et battait Brice Samba (51e, 1-1).

Sonnés, les Rennais laissaient des espaces béants dans leurs 50 mètres, mais les Angevins n’étaient pas capables de punir en contre. La tentative de Chérif était trop mollassonne pour inquiéter Samba (63e), quand Mouton ne cadrait pas sa volée sur un centre du très actif Raolisoa (68e). Machine, après une erreur de relance rennaise, loupait de peu le cadre (72e), et il était hors-jeu sur le superbe but de Raolisoa à peine quatre minutes plus tard (76e). Rennais le plus dangereux de l’après-midi - ce qui n’est pas vraiment bon signe - Merlin était mis en échec par Koffi (72e), tandis que Meïté ne trouvait pas le cadre de la tête sur un centre de… Merlin toujours. À l’arrivée, ce match nul est plutôt logique. Angers est 7e, et Rennes 8e.