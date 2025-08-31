Estéban Lepaul marque contre Angers trois jours après son transfert

Il ne se sera pas fait attendre. Vendu à Rennes jeudi pour un montant de 13,5 millions d’euros, plus 1,5 de bonus, Estéban Lepaul a marqué dès son premier match ce dimanche… et face à Angers. Le SCO n’avait pas pu inclure une clause empêchant son attaquant de jouer la rencontre, et à l’arrivée, il l’a payé cher.

Titulaire pour la rencontre, le joueur de 25 ans a débloqué la situation dès la 21e minute de jeu en se jetant sur un centre de Quentin Merlin, tel un pur numéro 9. Il avait déjà failli ouvrir le score quelques minutes plus tôt, mais Koffi s’était interposé sur sa reprise de volée.