Estéban Lepaul marque contre Angers trois jours après son transfert

Par Jordan Pardon
Esteban Lepaul, buteur avec Angers contre le Paris FC @Maxppp
Angers 1-1 Rennes

Il ne se sera pas fait attendre. Vendu à Rennes jeudi pour un montant de 13,5 millions d’euros, plus 1,5 de bonus, Estéban Lepaul a marqué dès son premier match ce dimanche… et face à Angers. Le SCO n’avait pas pu inclure une clause empêchant son attaquant de jouer la rencontre, et à l’arrivée, il l’a payé cher.

Cela ne pouvait venir que de lui 😏

Estéban Lepaul marque son premier but avec le @staderennais 🔴⚫
#SCOSRFC
Titulaire pour la rencontre, le joueur de 25 ans a débloqué la situation dès la 21e minute de jeu en se jetant sur un centre de Quentin Merlin, tel un pur numéro 9. Il avait déjà failli ouvrir le score quelques minutes plus tôt, mais Koffi s’était interposé sur sa reprise de volée.

