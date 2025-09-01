Menu Rechercher
Deschamps officialise le transfert de Rabiot à l’AC Milan

Didier Deschamps fait grise mine après la défaite face au Danemark ! @Maxppp

Didier Deschamps parle rarement de mercato et donne encore plus rarement d’infos à ce sujet. Et pourtant, c’est bien ce qu’il a fait au sujet d’Adrien Rabiot. En effet, le sélectionneur a confirmé le départ imminent du milieu de terrain à l’AC Milan. «Adrien Rabiot nous rejoindra ce soir, il a une visite médicale qui va prendre un peu de temps, pour lui permettre de signer à l’AC Milan», a-t-il glissé.

«Des fois, je n’ai pas tous les éléments. Je ne vais pas me mêler de ce qu’il se passe dans les clubs entre les joueurs, l’entraîneur ou les dirigeants. L’important, c’est qu’il y ait une offre qui convienne au joueur. Je pense qu’elle conviendra à l’OM. Il s’est passé ce qu’il s’est passé, beaucoup de personnes se sont exprimées. Je n’ai rien contre les clubs, ils gèrent comme ils veulent. Adrien a trouvé une porte de sortie. Même si ce n’était pas prévu en début de préparation, c’est l’essentiel», a-t-il poursuivi.

