L’AC Milan s’offre un nouveau joueur

Décidément, l’AC Milan est en fusion sur cette fin de mercato. Après avoir annoncé l’arrivée d’Adrien Rabiot il y a quelques minutes, le club lombard a annoncé l’arrivée de David Odogu. Le défenseur allemand de 19 ans a signé un contrat longue durée avec les Rossoneri comme l’ont indiqué ces derniers dans leur communiqué :

La suite après cette publicité

«Le défenseur allemand a signé un contrat avec le club des Rossoneri. L’AC Milan annonce l’acquisition de David Uyoyo Odogu en provenance du VfL Wolfsburg. Le défenseur allemand a signé un contrat avec les Rossoneri jusqu’au 30 juin 2029, avec une option de prolongation jusqu’au 30 juin 2030.»