Ligue 1 : la programmation TV de la 20e journée

La LFP vient de publier le programme TV de la 20e journée de Ligue 1. Le spectacle débutera le vendredi 30 janvier avec le match entre Lens et Le Havre. Le lendemain, l’Olympique de Marseille montera à Paris pour affronter le PFC à 17h. Deux heures plus tard, derby breton entre Lorient et Nantes, avant le choc Monaco-Rennes de 21h05.

Le lendemain, une belle affiche ouvrira le bal à 15h : OL-Lille, un duel d’Européens. S’en suivra le traditionnel multiplex avec trois affiches (Nice-Brest, Toulouse-Auxerre, Angers-Metz). Enfin, nous aurons droit à 20h45 au match retour entre Strasbourg et le PSG. Après le 3-3 de l’aller, le spectacle devrait être à nouveau au rendez-vous.

Vendredi 30 janvier 2026 à 20h45 sur Ligue 1+

RC Lens – Havre AC

Samedi 31 janvier 2026 à 17h00 sur beIN SPORTS 1

Paris FC – Olympique de Marseille

Samedi 31 janvier 2026 à 19h00 sur Ligue 1+

FC Lorient – FC Nantes

Samedi 31 janvier 2026 à 21h05 sur Ligue 1+

AS Monaco – Stade Rennais FC

Dimanche 1er février 2026 à 15h00 sur Ligue 1+

Olympique Lyonnais – LOSC Lille

Dimanche 1er février 2026 à 17h15 sur Ligue 1+

OGC Nice – Stade Brestois 29

Toulouse FC – AJ Auxerre

Angers SCO – FC Metz

Dimanche 1er février 2026 à 20h45 sur Ligue 1+

RC Strasbourg Alsace – Paris Saint-Germain