EdF : Adrien Rabiot est arrivé à Clairefontaine

Par Matthieu Margueritte
Rabiot et Mbappé @Maxppp

C’est officiel depuis 20h32. Après seulement une saison passée à l’Olympique de Marseille, Adrien Rabiot a retrouvé la Serie A. Le milieu de terrain français a été recruté par l’AC Milan jusqu’en 2028.

Le joueur peut désormais se concentrer sur ses échanges avec l’équipe de France. La FFF annonce en effet que l’ancien Olympien est arrivé à Clairefontaine ce soir et a donc rejoint le groupe des Bleus.

