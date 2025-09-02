EdF : les conseils de Didier Deschamps à Maghnes Akliouche pour sa première convocation

Didier Deschamps s’est présenté devant les médias ce lundi, avant les premiers matchs de qualification pour la Coupe du Monde 2026, face à l’Islande et à l’Ukraine. Le sélectionneur des Bleus a notamment évoqué la première convocation du jeune attaquant monégasque Maghnes Akliouche (23 ans), à qui il conseille surtout de rester lui-même afin de montrer les qualités qui ont justifié sa sélection.

«C’est un événément important pour tous les joueurs, quand ils viennent pour la première fois. Le plus important est qu’ils restent eux-même. Ils n’arrivent pas en terre inconnue, beaucoup se sont croisés en club ou chez les jeunes. Garder le naturel, leurs qualités et être le plus détendu possible. C’est plus facile à dire qu’à faire. Ce n’est pas parce qu’on arrive la première fois qu’il y aura moins d’accès qu’un plus ancien. Si je l’ai convoqué, c’est que je considère qu’il a tout pour faire partie du groupe.»