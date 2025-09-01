EdF : la sortie cash de Didier Deschamps sur la situation de Randal Kolo Muani

Présent en conférence de presse avant les deux rencontres des Bleus, Didier Deschamps a confirmé l’arrivée d’Adrien Rabiot du côté de l’AC Milan. Le sélectionneur des Bleus s’est également exprimé sur le dossier Randal Kolo Muani, en passe de rejoindre Tottenham. «Je n’ai pas échangé avec Kolo. Je ne sais pas si c’est fiable ou pas (pour Tottenham), il était proche d’un autre club. Cela regarde les joueurs, ce sont leurs choix. Bon choix ou mauvais, on ne le saura qu’après. C’est leur responsabilité, c’est leur gestion de carrière, avec les conseillers qui les accompagnent. Ca peut arriver qu’on me demande mais je ne suis pas là pour conseiller», a tout d’abord confié DD.

Relancé sur l’attaquant de 26 ans, Deschamps a cependant confirmé qu’il ne convoquera pas Kolo Muani en cas de forfait d’Ousmane Dembélé, touché à la cuisse gauche contre Toulouse. «Sa situation n’a pas changé, il est au même point. Si j’avais à effectuer un changement, il ne sera pas concerné. J’espère qu’il trouvera une situation où il aura un quotidien et un contexte pour être performant». Voilà qui est clair.