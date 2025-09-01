Menu Rechercher
Visite médicale en cours pour Randal Kolo Muani

Par Aurélien Léger-Moëc
Randal Kolo Muani @Maxppp

Le transfert de Randal Kolo Muani à Tottenham n’est plus qu’une question d’heures. Comme rapporté par Skysports, le joueur est arrivé à Londres pour y passer sa visite médicale.

Il s’agit d’un prêt payant pour l’attaquant de 26 ans. Reste à savoir si une option d’achat est intégré au deal, alors que la presse anglaise assure qu’il n’y en a pas.

