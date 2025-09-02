Menu Rechercher
AC Milan : Adrien Rabiot va toucher un gros salaire

Lundi soir, l’AC Milan a officialisé la signature d’Adrien Rabiot (30 ans). « Le milieu de terrain français a signé un contrat avec le club rossonero. L’AC Milan est heureux d’annoncer la signature définitive d’Adrien Rabiot, en provenance de l’Olympique de Marseille. Le milieu de terrain français a signé un contrat avec le club jusqu’au 30 juin 2028 », pouvait-on lire d’ailleurs sur le communiqué de presse. Le Français a quitté l’OM, qu’il avait rejoint libre il y a près d’un an. Sur le plan sportif, cela est une grosse perte pour les Phocéens. Mais ces derniers ont malgré tout réussi à récupérer un peu d’argent sur son transfert. Ce qui n’a pas été le cas des anciens clubs du Duc.

Ainsi, l’opération s’élève à 10 M€. Mais le clan Rabiot ne s’en sort pas si mal. Le Parisien indique que Véronique Rabiot, la mère et agent du joueur, va toucher une commission sur ce transfert. En ce qui concerne le joueur, il va toucher un salaire égal, voire supérieur à celui de Rafael Leão, le joueur le mieux payé de l’équipe. On parle d’au minimum 5,5 M€ par saison. Le quotidien français précise que c’est plus que ce qu’il touchait à Marseille.

