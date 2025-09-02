LdC : l’OM éliminé dès la phase de ligue selon Opta

Plus que quelques jours à attendre avant le retour de la douce musique de la Ligue des Champions. Si le tirage au sort a eu lieu le 28 août dernier, la phase de ligue ne débutera que le mardi 14 septembre prochain. En attendant, Opta a dévoilé ses pronostics pour cette édition 2025/2026 et ne présage rien de bon pour l’Olympique de Marseille…

D’après le super-ordinateur, le club phocéen sera éliminé à l’issue de la phase de ligue, en terminant à la 31e position et avec seulement huit points. Seuls l’Ajax, Bodo/Glimt, le Slavia Prague, Qarabag et le Kairat Almaty sont classés derrière l’OM. Toujours selon Opta, l’AS Monaco terminera à la 21e place, synonyme de qualification pour les barrages. Un stade de la compétition qu’avait déjà atteint le club monégasque, la saison passée, avant d’être éliminé par le Benfica Lisbonne. Enfin, Opta prédit la cinquième place pour le Paris Saint-Germain, malgré son calendrier chargé, et ainsi une qualification directe pour les huitièmes de finale de la compétition. Le statisticien va même plus loin en indiquant que les champions d’Europe en titre ont 21,74 % de chances de retourner en finale de C1.