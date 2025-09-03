La LFP communique ce soir le programme de la 7e journée de Ligue 1. Celle-ci aura lieu à partir du vendredi 3 octobre avec Paris FC-Lorient (20h45 sur Ligue 1+) en guise d’inauguration pour se termine le dimanche 5 octobre avec le choc entre le LOSC et le PSG (20h45 sur Ligue 1+).

La suite après cette publicité

Entre temps, l’OM se déplacera le samedi à 17h sur la pelouse du FC Metz (diffusé sur beIN Sports), alors que Brest-Nantes (19h sur Ligue 1+) et Auxerre-Lens (21h05 sur Ligue 1+) concluront le programme de ce samedi 4 octobre. Le lendemain, l’OL recevra Toulouse (15h sur Ligue 1+), alors que le multiplex de 17h (sur Ligue 1+) impliquera 3 matchs : le derby Monaco-Nice, Le Havre-Rennes et Strasbourg-Angers.

Le programme complet de la 7e journée de Ligue 1 :

Vendredi 3 octobre 2025 à 20h45 sur Ligue 1+

Paris FC – FC Lorient

Samedi 4 octobre 2025 à 17h00 sur beIN SPORTS 1

FC Metz – Olympique de Marseille

Samedi 4 octobre 2025 à 19h00 sur Ligue 1+

Stade Brestois – FC Nantes

La suite après cette publicité

Samedi 4 octobre 2025 à 21h05 sur Ligue 1+

AJ Auxerre – RC Lens

Dimanche 5 octobre 2025 à 15h00 sur Ligue 1+

Olympique Lyonnais – Toulouse FC

La suite après cette publicité

Dimanche 5 octobre 2025 à 17h15 sur Ligue 1+

AS Monaco – OGC Nice

Havre AC – Stade Rennais FC

RC Strasbourg Alsace – Angers SCO

Dimanche 5 octobre 2025 à 20h45 sur Ligue 1+

LOSC Lille – Paris Saint-Germain