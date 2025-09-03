Menu Rechercher
Commenter 34
Premier League

Tottenham prive Mathys Tel de Ligue des Champions

Par Aurélien Macedo
1 min.
Mathys Tel @Maxppp

Sacré coup dur pour Mathys Tel. Alors qu’il vit une période compliquée du côté de Tottenham, l’attaquant français de 20 ans vient de connaître une bien mauvaise nouvelle. En effet, alors que Tottenham disputera la phase de ligue de la Ligue des Champions, l’ancien Rennais ne sera pas de la partie.

La suite après cette publicité

Les Spurs de Thomas Frank ne l’ont pas intégré dans leur liste pour la première partie de compétition. Il fait partie des absents au même titre que les blessés de longue durée Radu Dragusin, Dejan Kulusevski et James Maddison. Enfin, Yves Bissouma, qui est sur le départ du côté de la Turquie, n’est pas intégré non plus dans cette liste.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (34)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Tottenham
Mathys Tel
Yves Bissouma
James Maddison
Dejan Kulusevski

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Tottenham Logo Tottenham
Mathys Tel Mathys Tel
Yves Bissouma Yves Bissouma
James Maddison James Maddison
Dejan Kulusevski Dejan Kulusevski
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier