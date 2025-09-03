Premier League
Tottenham prive Mathys Tel de Ligue des Champions
Sacré coup dur pour Mathys Tel. Alors qu’il vit une période compliquée du côté de Tottenham, l’attaquant français de 20 ans vient de connaître une bien mauvaise nouvelle. En effet, alors que Tottenham disputera la phase de ligue de la Ligue des Champions, l’ancien Rennais ne sera pas de la partie.
Les Spurs de Thomas Frank ne l’ont pas intégré dans leur liste pour la première partie de compétition. Il fait partie des absents au même titre que les blessés de longue durée Radu Dragusin, Dejan Kulusevski et James Maddison. Enfin, Yves Bissouma, qui est sur le départ du côté de la Turquie, n’est pas intégré non plus dans cette liste.
