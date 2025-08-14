Tottenham : Mathys Tel est au fond du trou

Un sacré coup sur la tête pour Mathys Tel. Entré à la 80e minute de la Supercoupe de l’UEFA 2025 alors que Tottenham menait 2-0, le jeune attaquant français a vu le Paris Saint-Germain égaliser au bout du suspense pour arracher un match nul 2-2 et une séance de tirs au but. Un exercice où Mathys Tel s’est manqué en loupant totalement le cadre sur la gauche. Il a d’ailleurs été la cible de commentaires racistes suite à cela et Tottenham est monté au créneau pour le défendre. Précipitant la défaite (4-3 aux t.a.b.) de son équipe avec Micky van de Van, l’autre tireur qui n’a pas transformé, Mathys Tel connaît un nouveau temps faible dans sa carrière qui commence à battre de l’aile depuis quelques mois, voire quelques saisons.

Quittant Rennes pour le Bayern Munich en 2022 contre 20 millions d’euros, le natif de Sarcelles y a connu une première saison prometteuse (6 buts en 28 matches) et faisait même mieux lors de l’exercice suivant avec Thomas Tuchel (10 buts et 6 passes décisives en 41 matches). Cependant, le coach allemand avait du mal à voir en lui plus qu’un joker de luxe et les choses se sont même empirées la saison dernière avec Vincent Kompany. Ne disputant que 14 bouts de matches pour 0 but et 1 passe décisive avec le technicien belge, il a été prêté l’hiver dernier à Tottenham. Une expérience mitigée dans le contenu (20 matches, 3 buts et 2 passes décisives). Cependant, les Spurs ont quand même recruté le Français pour 35 millions d’euros.

Une préparation inquiétante

Remportant la Ligue Europa en tant que remplaçant, Mathys Tel doit désormais profiter de cette prochaine saison pour réellement passer un cap. Le principal intéressé en est conscient comme il l’avait expliqué en juin dernier à L’Équipe : « Dans une carrière, il se passe beaucoup de choses. Il y a des moments positifs et d’autres plus négatifs. Quand j’étais moins bien, je me suis simplement dit que c’était une mauvaise vague, je l’ai prise, je l’ai affrontée, j’ai travaillé, je suis resté patient. C’est ça le plus important : il ne faut pas s’impatienter, car c’est ce qui fait dériver. Aujourd’hui, j’ai un nouveau club, du temps de jeu, un nouveau titre au palmarès… Mon passage à vide m’a enrichi, d’une certaine manière. »

En concurrence avec Richarlison, Dominic Solanke ou encore Mohamed Kudus dans le secteur offensif, Mathys Tel va devoir redoubler d’efforts. Muet lors des six matches de préparation de son équipe durant l’été, le Français s’est notamment distingué de mauvaises manières avec un raté monstrueux en préparation face à Nick Pope contre Newcastle (1-1). Avec la finale de Supercoupe de l’UEFA hier où son entrée a été compliquée et son tir au but manqué, la dynamique n’est pas idéale pour Mathys Tel. S’il dispose de la confiance de son nouveau coach Thomas Frank et aura des possibilités de s’exprimer en Ligue des Champions cette année, l’ancien Rennais va vite devoir se remettre la tête à l’endroit. Tout d’abord samedi contre Burnley puis la semaine suivante avec déjà un choc à négocier contre Manchester City.