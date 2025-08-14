Tottenham dénonce des propos racistes contre Mathys Tel

Après la défaite de Tottenham contre le PSG en Supercoupe de l’UEFA mercredi soir, Mathys Tel a été victime de propos racistes sur les réseaux sociaux, une situation honteuse qui a profondément choqué son club. Ces attaques sont survenues après que l’ancien joueur du Bayern ait manqué le penalty décisif, qui a coûté la victoire à son équipe, ce qui a malheureusement provoqué des propos honteux à son encontre. Tottenham dénonce fermement ce comportement inacceptable et appelle au respect et à la solidarité envers ses joueurs.

Les Spurs ont publié un post pour défendre leur joueur sur les réseaux sociaux : « nous sommes écœurés par les abus racistes que Mathys Tel a reçus sur les réseaux sociaux suite à la défaite d’hier soir en Supercoupe de l’UEFA. Mathys a montré bravoure et courage en s’avançant pour tirer un penalty, et pourtant, ceux qui l’insultent ne sont que des lâches – se cachant derrière des pseudonymes et des profils anonymes pour exprimer leurs vues abominables. Nous travaillerons avec les autorités et les plateformes de réseaux sociaux pour prendre les mesures les plus strictes possibles contre toute personne que nous pourrons identifier. Nous sommes à tes côtés, Mathys. »