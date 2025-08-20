La réaction des joueurs de l’OM à l’affaire Rabiot !

La saison semblait commencer sur des bases plutôt tranquilles et sereines du côté de l’OM. Mais tout est parti en cacahuètes très vite… Même si cette défaite face à Rennes était logiquement une contre-performance que les Phocéens auraient aimée éviter, les heures qui ont suivi ont vite fait oublier ce mauvais résultat et toute l’attention des Marseillais, et même des fans du foot français de façon générale, s’est tournée vers cette embrouille dans le vestiaire après le match.

Peu à peu, les détails de cette altercation sont sortis, et on a appris qu’il s’agissait d’une bagarre entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe. Tous deux ont été aussitôt placés sur la liste des transferts par l’Olympique de Marseille, qui n’a pas hésité à publier un communiqué officiel pour confirmer sa volonté de se séparer des deux joueurs. Comme révélé par nos soins dans la soirée de mardi, le milieu de terrain est déjà convoité par 3 clubs, alors que son prix a été fixé à 15 millions d’euros par la direction.

Les joueurs ne s’y attendaient pas

Quoi qu’il en soit, le clan Rabiot est choqué, comme l’a dévoilé l’avocat de la famille Romuald Palao à l’antenne de RMC Sport : «on a des doutes, quand le club indique que son comportement a changé depuis la présaison aux Pays-Bas c’est faux, on a l’impression qu’une histoire est en train de se monter depuis ce qu’il s’est passé vendredi. C’est l’incompréhension la plus totale. C’est au club de dire et d’expliquer.» Et comme l’explique le journal L’Equipe, la réaction des joueurs de l’Olympique de Marseille a été similaire.

Ils sont ainsi « tombés des nues », comme l’indique le journal, étant surpris par cette décision si drastique concernant leur coéquipier. Clairement, personne ne s’attendait à ce que la direction comme le staff aille aussi loin, que ce soit chez les joueurs les plus proches du milieu de terrain de 30 ans que chez les autres. Mais ils vont devoir s’y faire, Adrien Rabiot, comme Jonathan Rowe, devraient quitter Marseille dans les prochains jours probablement pour l’Italie…