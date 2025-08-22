Nice : grosse offre pour un attaquant de Liga

L’OGC Nice a tenté un joli coup cet été. Comme l’indique Mundo Deportivo, les Aiglons ont tenté d’enrôler un attaquant de Liga : Roberto Fernandez, le buteur espagnol de 23 ans qui évolue à l’Espanyol. Une offre de 11 millions d’euros a même été formulée au club catalan.

Une proposition refusée par le club, mais aussi par le joueur, et ce alors que Nice proposait des émoluments plus intéressants. Parmi les principaux artisans du maintien des Pericos avec 6 buts en 19 rencontres depuis son arrivée en hiver, il ne va donc pas quitter Barcelone.