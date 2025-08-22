Chelsea : Enzo Maresca revient sur la polémique avec Wesley Fofana

La tension monte entre Chelsea et Wesley Fofana. Taclé en conférence de presse la semaine dernière par son entraîneur, qui souhaite enrôler un nouveau défenseur central, le Français a depuis supprimé tous ses posts sur ses réseaux sociaux. Une manière de préparer son départ d’ici la fin du mercato ? Le coach italien a tenu à dédramatiser la situation.

«J’ai parlé avec Wesley Fofana tous les jours, assure-t-il en conférence de presse. Il est très, très heureux. Il participe à toutes nos séances. Il est très content. Dès demain, il sera avec nous et pourra également prendre quelques minutes. Nous sommes ravis, et il est ravi. Ses changements sur Instagram ? Je n’en ai aucune idée.»