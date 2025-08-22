Menu Rechercher
Chelsea : Enzo Maresca revient sur la polémique avec Wesley Fofana

Par Maxime Barbaud
1 min.
Wesley Fofana @Maxppp

La tension monte entre Chelsea et Wesley Fofana. Taclé en conférence de presse la semaine dernière par son entraîneur, qui souhaite enrôler un nouveau défenseur central, le Français a depuis supprimé tous ses posts sur ses réseaux sociaux. Une manière de préparer son départ d’ici la fin du mercato ? Le coach italien a tenu à dédramatiser la situation.

«J’ai parlé avec Wesley Fofana tous les jours, assure-t-il en conférence de presse. Il est très, très heureux. Il participe à toutes nos séances. Il est très content. Dès demain, il sera avec nous et pourra également prendre quelques minutes. Nous sommes ravis, et il est ravi. Ses changements sur Instagram ? Je n’en ai aucune idée.»

