Wesley Fofana a supprimé toutes ses photos à Chelsea

Wesley Fofana a décidé de supprimer tout ce qui était en rapport avec le club de Chelsea sur ses réseaux sociaux. Le joueur semble, assez logiquement, vexé, quelques jours seulement après les déclarations hallucinantes et rabaissantes d’Enzo Maresca. Le coach italien de Chelsea a déclaré publiquement : « Wesley Fofana était capable de le faire. Il doit d’abord être en forme, et ensuite, il pourra le faire, alors que ce dernier est souvent en proie à des blessures. Wesley a joué 45 minutes à ce poste. C’était la première mi-temps contre Bournemouth à l’extérieur. Probablement l’une des pires mi-temps depuis notre arrivée. »

Pourtant, il a bel et bien laissé ses anciennes publications lorsqu’il jouait encore à Leicester. L’ancien de l’ASSE semble plus que jamais sur le départ, lui qui n’entre donc plus dans les plans de Maresca à Chelsea. Le club londonien a d’ailleurs recruté Jorrel Hato à son poste. Anciennement courtisé par l’OM, le natif de Marseille doit trouver une porte de sortie d’ici à la fin du mercato estival. Le compte à rebours est lancé !