PSG : un nouveau courtisan pour Arnau Tenas

Si Gianluigi Donnarumma est prié de se trouver une porte de sortie, c’est également le cas pour Arnau Tenas. À 24 ans, l’Espagnol n’a plus qu’un an de contrat avec le Paris Saint-Germain et il a encore reculé dans la hiérarchie depuis les arrivées de Renato Marin et de Lucas Chevalier.

Ses agents s’activent d’ailleurs dans tous les sens. Si le LOSC l’a refusé, Tenas reste courtisé par le Celta de Vigo et annoncé très proche de Côme. Cependant, Radio Marca assure que Villarreal est également sur le coup. En revanche, le média espagnol ne précise pas si le Sous-marin jaune voudra un transfert ou un prêt (option qui obligerait le PSG à prolonger son joueur pour ne pas le laisser partir partir dans un an).