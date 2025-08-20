Menu Rechercher
Strasbourg va récupérer une nouvelle pépite grâce à Chelsea

Enciso @Maxppp

Alors que l’intérêt de Strasbourg pour le milieu offensif de Brighton, Julio Enciso (21 ans) est revenu, le club alsacien va bien récupérer l’international paraguayen. Le joueur révélé par Roberto de Zerbi qui était arrivé chez les Seagulls en 2022 contre 11,6 millions d’euros a connu quelques pépins physiques avec notamment une déchirure du ménisque qui a détruit sa saison 2023/2024. Revenu lors du dernier exercice, il a peu joué avant d’être prêté à Ipswich Town pour un bilan mitigé (3 buts et 4 passes décisives en 29 rencontres).

D’après The Athletic, un accord a été trouvé entre Brighton et BlueCo propriétaire de Chelsea et Strasbourg pour ce transfert définitif. Les Blues vont ainsi acheter Julio Enciso qui sera prêté cette saison du côté de Strasbourg. Julio Enciso n’était pas dans les plans de Fabian Hurzeler pour l’exercice actuel et entend se relancer avec Liam Rosenior.

