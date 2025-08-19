Menu Rechercher
Strasbourg suit toujours une pépite de Brighton

Par Aurélien Macedo
Très actif cet été avec plus de 100 millions d’euros déboursés, Strasbourg n’a pas fini son mercato et reste attentif sur les opportunités à saisir. Et parmi elles, on retrouve Julio Enciso (21 ans) qui évolue à Brighton comme le rapporte L’Équipe. Grand talent des Seagulls, le milieu offensif paraguayen reste sur une saison difficile. Blessé lors de l’exercice 2023/2024, il a eu du mal à retrouver ses sensations (3 buts et 4 passes décisives en 29 rencontres).

Il avait d’ailleurs été prêté à Ipswich Town qu’il n’a pas pu aider à rester en Premier League. Suivi par Palmeiras et des clubs italiens, Julio Enciso est toujours suivi par les Alsaciens qui avaient déjà essayé le coup à l’hiver dernier. Il est considéré comme une option intéressante si Dilane Bakwa quitte le RCSA.

