Strasbourg suit toujours une pépite de Brighton

Très actif cet été avec plus de 100 millions d’euros déboursés, Strasbourg n’a pas fini son mercato et reste attentif sur les opportunités à saisir. Et parmi elles, on retrouve Julio Enciso (21 ans) qui évolue à Brighton comme le rapporte L’Équipe. Grand talent des Seagulls, le milieu offensif paraguayen reste sur une saison difficile. Blessé lors de l’exercice 2023/2024, il a eu du mal à retrouver ses sensations (3 buts et 4 passes décisives en 29 rencontres).

Il avait d’ailleurs été prêté à Ipswich Town qu’il n’a pas pu aider à rester en Premier League. Suivi par Palmeiras et des clubs italiens, Julio Enciso est toujours suivi par les Alsaciens qui avaient déjà essayé le coup à l’hiver dernier. Il est considéré comme une option intéressante si Dilane Bakwa quitte le RCSA.