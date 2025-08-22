PSG : la réaction de Luis Enrique après les adieux de Gianluigi Donnarumma

Ce vendredi soir, quelques minutes après la courte victoire (1-0) du PSG contre Angers lors de la deuxième journée de Ligue 1, Gianluigi Donnarumma a profité de la présentation des trophées de la saison passée pour faire ses adieux au Parc des Princes. Pour rappel, après l’arrivée de Lucas Chevalier cet été, le portier italien, annoncé du côté de Manchester City, a pris la décision de quitter le PSG.

La suite après cette publicité

Des adieux émouvants que Luis Enrique a d’ailleurs commenté en conférence de presse. «C’est toujours joli de voir le soutien des supporters, je comprends que c’est un moment spécial pour Gigio, c’est dur de gérer ça mais c’est joli de voir ce moment de reconnaissance, c’est joli de voir ça», a ainsi avoué le technicien espagnol.