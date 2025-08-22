Menu Rechercher
Commenter 7
Ligue 1

PSG : la réaction de Luis Enrique après les adieux de Gianluigi Donnarumma

Par Josué Cassé
1 min.
Gianluigi Donnarumma avec le PSG @Maxppp
PSG 1-0 Angers

Ce vendredi soir, quelques minutes après la courte victoire (1-0) du PSG contre Angers lors de la deuxième journée de Ligue 1, Gianluigi Donnarumma a profité de la présentation des trophées de la saison passée pour faire ses adieux au Parc des Princes. Pour rappel, après l’arrivée de Lucas Chevalier cet été, le portier italien, annoncé du côté de Manchester City, a pris la décision de quitter le PSG.

La suite après cette publicité

Des adieux émouvants que Luis Enrique a d’ailleurs commenté en conférence de presse. «C’est toujours joli de voir le soutien des supporters, je comprends que c’est un moment spécial pour Gigio, c’est dur de gérer ça mais c’est joli de voir ce moment de reconnaissance, c’est joli de voir ça», a ainsi avoué le technicien espagnol.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (7)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
Luis Enrique
Gianluigi Donnarumma

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Luis Enrique Luis Enrique
Gianluigi Donnarumma Gianluigi Donnarumma
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier