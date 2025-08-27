Menu Rechercher
Éliminatoires Euro U21

EdF U21 : la liste des Espoirs avec Yoro, Tel et des nouveaux

Par Aurélien Macedo
1 min.
Leny Yoro avec Manchester United @Maxppp
France U21 Luxembourg U21

Ce mercredi, Didier Deschamps a dévoilé sa liste pour le rassemblement de l’équipe de France en vue de la trêve internationale de septembre. Son compère des Espoirs, Gérald Baticle vient également de dévoiler son groupe pour les éliminatoires de l’Euro U21 2027 et notamment un match contre le Luxembourg le vendredi 5 septembre. Les Bleuets défieront aussi la Serbie en amical le lundi 8 septembre.

Equipe de France ⭐⭐
📋 Voici la liste des Espoirs convoqués par Gérald Baticle pour le premier rassemblement de la saison 👊

2 matchs attendent les Bleuets à 𝐋𝐨𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭 :
🗓️ 05/09 : 🇫🇷 France 🆚 Luxembourg 🇱🇺
🗓️ 08/09 : 🇫🇷 France 🆚 Serbie 🇷🇸

🎟️ Billets disponibles 👉
Voir sur X

Pour ces échéances, Gérald Baticle a ainsi convoqué trois joueurs de Premier League avec Leny Yoro qui joue à Manchester United mais aussi Mathys Tel et Wilson Odobert de Tottenham. On retrouve aussi deux joueurs de Saudi Pro League avec Nathan Zézé et Saïmon Bouabré du Neom SC. On retrouve des visages connus de Ligue 1 comme Saël Kumbedi, Christian Mawissa et Ayyoub Bouaddi mais aussi de nouvelles têtes comme les Rennais Jérémy Jacquet et Mohamed Kader Meïté.

Le groupe de l’équipe de France U21

Gardiens : Jaouen (Reims), Restes (Toulouse) et Risser (Lens)

Défenseurs : Jacquet (Stade Rennais), Koudou (Malines), Kumbedi (Olympique Lyonnais), Mawissa (AS Monaco), Sangui (Paris FC), Yoro (Manchester United) et Zézé (Neom SC)

Milieux : Atangana (Reims), Bouabré (Neom SC), Bouaddi (Lille OSC), Cissé (Stade Rennais), Danois (AJ Auxerre), Leroux (FC Nantes) et Ugochukwu (Burnley)

Attaquants : Bahoya (Francfort), Edjouma (Toulouse), Kroupi (Bournemouth), Meïté (Stade Rennais), Odobert (Tottenham) et Tel (Tottenham)

Pub. le - MAJ le
