EdF U21 : la liste des Espoirs avec Yoro, Tel et des nouveaux

Ce mercredi, Didier Deschamps a dévoilé sa liste pour le rassemblement de l’équipe de France en vue de la trêve internationale de septembre. Son compère des Espoirs, Gérald Baticle vient également de dévoiler son groupe pour les éliminatoires de l’Euro U21 2027 et notamment un match contre le Luxembourg le vendredi 5 septembre. Les Bleuets défieront aussi la Serbie en amical le lundi 8 septembre.

La suite après cette publicité

Pour ces échéances, Gérald Baticle a ainsi convoqué trois joueurs de Premier League avec Leny Yoro qui joue à Manchester United mais aussi Mathys Tel et Wilson Odobert de Tottenham. On retrouve aussi deux joueurs de Saudi Pro League avec Nathan Zézé et Saïmon Bouabré du Neom SC. On retrouve des visages connus de Ligue 1 comme Saël Kumbedi, Christian Mawissa et Ayyoub Bouaddi mais aussi de nouvelles têtes comme les Rennais Jérémy Jacquet et Mohamed Kader Meïté.

Le groupe de l’équipe de France U21

Gardiens : Jaouen (Reims), Restes (Toulouse) et Risser (Lens)

Défenseurs : Jacquet (Stade Rennais), Koudou (Malines), Kumbedi (Olympique Lyonnais), Mawissa (AS Monaco), Sangui (Paris FC), Yoro (Manchester United) et Zézé (Neom SC)

Milieux : Atangana (Reims), Bouabré (Neom SC), Bouaddi (Lille OSC), Cissé (Stade Rennais), Danois (AJ Auxerre), Leroux (FC Nantes) et Ugochukwu (Burnley)

La suite après cette publicité

Attaquants : Bahoya (Francfort), Edjouma (Toulouse), Kroupi (Bournemouth), Meïté (Stade Rennais), Odobert (Tottenham) et Tel (Tottenham)