Samir Nasri a refusé le PSG

Retraité des terrains après avoir brillé du côté de l’Olympique de Marseille, Arsenal ou encore Manchester City, Samir Nasri est désormais consultant pour Canal+. L’ancien milieu offensif qui va d’ailleurs diffuser ce dimanche son documentaire "Samir Nasri: Rebelle" sur la chaîne cryptée était l’invité de RMC dans l’émission Génération After. Revenant sur plusieurs anecdotes dans sa carrière, il a confié avoir reçu une proposition de la part du Paris Saint-Germain en 2011, au début du projet lancé par QSI.

«Leonardo m’avait appelé plus tôt. Il était entraîneur de l’Inter, on discute du club, qui deux ans auparavant avait fait le triplé avec Eto’o, Sneijder etc… Le courant passe super bien. Et il me rappelle un peu plus tard pendant l’été pour me dire : "Arrête de discuter avec l’Inter, fini". Je lui dis "comment ça ?", il me dit qu’il y a quelque chose qui se prépare, qu’il va m’appeler. Et j’ai un nouveau coup de fil où il me dit qu’il devient directeur du foot au PSG et il me parle de Paris. Et là je lui dis: "Non Leo ce n’est pas possible". Même Arsène Wenger me disait de son côté : "Va au PSG !", comme ça je ne restais pas en Angleterre. Mais je lui ai dit : "Ce n’est pas possible coach, je ne peux pas faire ça". Ce n’était juste pas possible», a ainsi déclaré ce grand amoureux de l’Olympique de Marseille.