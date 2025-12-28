Menu Rechercher
Maroc : les mots dingues de Walid Regragui sur Achraf Hakimi

Par Jordan Pardon - Hanif Ben Berkane - André Martins
À la veille du match contre la Zambie, décisif pour la qualification en huitièmes de finale de la CAN, le sélectionneur marocain Walid Regragui était présent devant les médias. Il est revenu sur la disponibilité d’Achraf Hakimi, qui pourra enfin disputer ses premières minutes après sa blessure à la cheville, et a exprimé son enthousiasme de pouvoir compter sur son joueur clé pour ce match crucial.

« Est-ce qu’un entraîneur pourrait se passer de son Ballon d’or ? Je pense que les gens ne se rendent pas compte de l’apport d’Achraf Hakimi dans cette équipe. On a fait deux matches sans notre meilleur joueur, leader, capitaine. Mais on ne s’est pas caché. On a des joueurs qui prennent le relai et très bien. Est-ce qu’on serait différent avec lui ? Certainement. On a le meilleur joueur d’Afrique, l’un des meilleurs joueurs du monde. On avait prévu ça dans notre progression. Hakimi, ce qu’il a fait, c’est extraordinaire. On le gère mais il jouera demain. On veut le garder pour toute la compétition. On est content. Je n’ai pas envie de citer d’autres équipes mais si vous retirez un Mané du Sénégal, un Salah de l’Égypte, on dirait qu’il manque leur meilleur joueur. Au Maroc, peut-être on minimise… », a estimé le coach de 50 ans.

