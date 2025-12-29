Prono
Match Zambie - Maroc en direct commenté
3e journée de Coupe d'Afrique des Nations - lundi 29 décembre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Zambie et Maroc (Coupe d'Afrique des Nations, 3e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 3e journée de Coupe d'Afrique des Nations entre Zambie et Maroc. Ce match aura lieu le lundi 29 décembre 2025 à 20:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Zambie et Maroc.
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Zambie et Maroc en France ?
Le match est à suivre en direct le 29 décembre 2025 à 20:00 sur beIN SPORTS 1.
- Où voir le match Zambie Maroc en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Zambie et Maroc ?
Zambie : le coach M. Sichone a choisi une formation en 4-2-3-1 : W. Mwanza, L. Musonda, D. Chanda, B. Sakala, M. Banda, M. Chaiwa, K. Chongo, J. Liteta, K. Kangwa, D. Hamansenya, P. Daka.
Maroc : de son côté, l'équipe dirigée par W. Regragui évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : Y. Bono, M. Chibi, A. Masina, N. Aguerd, N. Mazraoui, A. Ounahi, N. El Aynaoui, A. Ezzalzouli, I. Saibari, Brahim Díaz, A. El Kaabi.
- Qui arbitre le match Zambie Maroc ?
Issa Sy est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Zambie Maroc ?
Rabat accueille le match au Stade Prince Moulay Abdallah.
- Quelle est la date et l'heure du match Zambie Maroc ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 29 décembre 2025, coup d'envoi 20:00.
- Qui a marqué des buts pour Maroc ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Maroc : A. El Kaabi 9' 53', Brahim Díaz 27'.