0 - 3
61'
Coupe d'Afrique des Nations 2025 Morocco 3e journée
Zambie
0 - 3
MT : 0-2
61'
Maroc
Temps forts
53'
0 - 3
(PD A. Ounahi) A. El Kaabi
mi-temps
0 - 2
27'
0 - 2
(PD A. Ezzalzouli) Brahim Díaz
9'
0 - 1
(PD A. Ounahi) A. El Kaabi
Voir le live commenté
Classement live 1 Maroc 7 4 Zambie 2
Possession 63% Maroc Zambie
Tirs 2 2 7 0 7 14
Grosses occasions créées 100% Maroc 3 Zambie 0
Compositions Zambie 4-2-3-1 Maroc 4-2-3-1
Grosses occasions créées
#1 Flag Maroc Azzedine Ounahi 2 #2 Flag Maroc Neil El Aynaoui 1 #3 Flag Maroc Ez Abde 1
Tirs (%)
#1 Flag Maroc Ayoub El Kaabi 3/3 100% #2 Flag Maroc Ez Abde 2/3 67% #3 Flag Maroc Brahim Díaz 2/5 40%
Dribbles réussis
#1 Flag Maroc Ez Abde 3 #2 Flag Maroc Ismael Saibari 3 #3 Flag Maroc Noussair Mazraoui 2
Fautes subies
#1 Flag Maroc Ismael Saibari 2 #2 Flag Maroc Brahim Díaz 2 #3 Flag Maroc Noussair Mazraoui 2
Tirs (%)
#1 Flag Maroc Azzedine Ounahi 0/3 0%
Dépossédé du ballon
#1 Flag Maroc Brahim Díaz 4
Duels gagnés (%)
#1 Flag Maroc Noussair Mazraoui 8/9 89% #2 Flag Maroc Ez Abde 8/10 80% #3 Flag Maroc Ismael Saibari 10/15 67%
Interceptions
#1 Flag Zambie Mathews Banda 3 #2 Flag Zambie Joseph Liteta 2 #3 Flag Maroc Ismael Saibari 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Flag Zambie Dominic Chanda 2/2 100% #2 Flag Zambie Benson Sakala 2/3 67% #3 Flag Maroc Noussair Mazraoui 2/3 67%
Duels gagnés (%)
#1 Flag Zambie Lubambo Sailas Musonda 0/9 0% #2 Flag Maroc Azzedine Ounahi 0/7 0% #3 Flag Zambie Kings Kangwa 0/5 0%
Dribbles subis
#1 Flag Zambie Joseph Liteta 3 #2 Flag Zambie Benson Sakala 3
Duels aériens gagnés (%)
#1 Flag Maroc Ayoub El Kaabi 0/4 0% #2 Flag Zambie Lubambo Sailas Musonda 0/2 0%
Passes (%)
#1 Flag Maroc Azzedine Ounahi 48/50 96% #2 Flag Maroc Nayef Aguerd 43/46 93% #3 Flag Maroc Neil El Aynaoui 36/39 92%
Passes réussies dans le dernier tiers
#1 Flag Maroc Azzedine Ounahi 21

Série en cours
N
N
D
D
D
N
V
V
V
V
Rencontres précédentes
17% 1 Victoire 0% 0 Nul 83% 5 Victoires

Lameck Banda Lameck Banda Inconnu

Match Zambie - Maroc en direct commenté

3e journée de Coupe d'Afrique des Nations - lundi 29 décembre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Zambie et Maroc (Coupe d'Afrique des Nations, 3e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 3e journée de Coupe d'Afrique des Nations entre Zambie et Maroc. Ce match aura lieu le lundi 29 décembre 2025 à 20:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Zambie et Maroc.

Arbitres

Issa Sy arbitre principal
0
2
Moyenne de cartons par match sur 2 matchs arbitrés
Djibril Camara arbitre assistant
Nouha Bangoura arbitre assistant
Patrice Tanguy Mebiame quatrième arbitre
Daniel Nii Ayi Laryea arbitre VAR
Abongile Tom arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Stade Prince Moulay Abdallah Rabat
Stade Prince Moulay Abdallah
  • Année de construction : 1983
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 68700
  • Affluence moyenne : 17166
  • Affluence maximum : 63000
  • % de remplissage : 31

Date 29 décembre 2026 20:00
Compétition Coupe d'Afrique des Nations
Saison 2025 Morocco
Phase Phase de poules - Groupe A - journée 3
Diffusion beIN SPORTS 1
Code ZAM-MAR
Zone Afrique
Équipe à domicile Zambie
Équipe à l'extérieur Maroc
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Zambie et Maroc en France ?

Le match est à suivre en direct le 29 décembre 2025 à 20:00 sur beIN SPORTS 1.

Où voir le match Zambie Maroc en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Zambie et Maroc ?

Zambie : le coach M. Sichone a choisi une formation en 4-2-3-1 : W. Mwanza, L. Musonda, D. Chanda, B. Sakala, M. Banda, M. Chaiwa, K. Chongo, J. Liteta, K. Kangwa, D. Hamansenya, P. Daka.

Maroc : de son côté, l'équipe dirigée par W. Regragui évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : Y. Bono, M. Chibi, A. Masina, N. Aguerd, N. Mazraoui, A. Ounahi, N. El Aynaoui, A. Ezzalzouli, I. Saibari, Brahim Díaz, A. El Kaabi.

Qui arbitre le match Zambie Maroc ?

Issa Sy est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Zambie Maroc ?

Rabat accueille le match au Stade Prince Moulay Abdallah.

Quelle est la date et l'heure du match Zambie Maroc ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 29 décembre 2025, coup d'envoi 20:00.

Qui a marqué des buts pour Maroc ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Maroc : A. El Kaabi 9' 53', Brahim Díaz 27'.

Comparer les stats du match
